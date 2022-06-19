استطلاعات: ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة في البرلمان

خسر التحالف، الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية.

من شأن هذه التوقعات، الأولية الصادرة عن مؤسسات بارزة لتنظيم استطلاعات الرأي، إذا صدقت، أن تعرقل السير بإصلاحات الرئيس ماكرون في ولايته الثانية.

ويتوقع أن يحصل تحالف "معاً"، الداعم للرئيس الفرنسي، على ما بين 200 إلى 260 مقعدا. فيما أظهر استطلاع آخر فوز تحالف "معاً" بما بين 210 إلى 250 مقعدا من أصل 577 مقعداً بالجمعية الوطنية، إحدى غرف البرلمان.

ويعني ذلك حصول التحالف الداعم للرئيس الفرنسي على أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علماً بأن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعداً.

وفي أول تعليق لمعسكر الرئيس على النتائج الأولية، أقر الوزير غابريال آتال بأن النتائج "بعيدة عما كنا نأمله".

بدورها، قالت الوزيرة أوليفيا جريجوار المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن الحكومة ستتواصل مع جميع الأحزاب المعتدلة لإيجاد أغلبية في البرلمان بعد هذه النتائج.

وأضافت "نتواصل مع أولئك الذين يريدون دفع البلاد إلى الأمام".

من جهته، حصل "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري بزعامة جان-لوك ميلانشون على ما بين 150 إلى 200 مقعد ليكون أكبر كتلة معارضة في الجمعية الوطنية، بحسب التوقعات ذاتها.

وأفادت التوقعات بحصول حزب التجمع الوطني، وهو من أقصى اليمين، على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية في إنجاز تاريخي.

ولن يُعرف التوزيع الدقيق لكافة المقاعد الـ577 في الجمعية الوطنية إلا في وقت لاحق من ليل الأحد.

المصدر: وكالات