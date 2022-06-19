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قتيلان بانفجار سيارة في العاصمة الأفغانية
آثار انفجار في كابول
19 يونيو 2022 20:55

قال مسؤولون، إن شخصين على الأقل قُتلا عندما انفجرت سيارة في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، في ثالث هجوم دام في البلاد خلال يومين.
وأفاد خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول أن الانفجار استهدف سيارة مدنية في أحد الأحياء بشمال المدينة.
ولم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار ومن المستهدف.
وجاء الحادث بعد يوم من هجوم آخر استهدف معبدا لطائفة السيخ في كابول أودى بحياة شخصين على الأقل. 
وأدى انفجار يوم الجمعة في مدينة قندوز الشمالية إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

المصدر: وكالات
انفجار
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كابل
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