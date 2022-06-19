تحذير من تراجع كبير لحصاد الحبوب في أوكرانيا

حذر مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأحد، من أن إنتاج بلاده من الحبوب قد يشهد تراجعا كبيراً هذا العام. وقال ماركيان دميتراسيفيتش نائب وزير الزراعة الأوكراني، إن البلاد قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ 106 ملايين في العام الماضي، وذلك بسبب الأزمة الحالية.
ونقلت وسائل إعلام عن دميتراسيفيتش قوله، في مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا صدّرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. ودعت العديد من المنظمات والهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تسمح بتصدير القمح وحبوب الزيت والأسمدة من روسيا وأوكرانيا من أجل تفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق.