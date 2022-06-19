الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تحذير من تراجع كبير لحصاد الحبوب في أوكرانيا
حصاد القمح في أوكرانيا
19 يونيو 2022 20:45

حذر  مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأحد، من أن إنتاج بلاده من الحبوب قد يشهد تراجعا كبيراً هذا العام. 
وقال ماركيان دميتراسيفيتش نائب وزير الزراعة الأوكراني، إن البلاد قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ 106 ملايين في العام الماضي، وذلك بسبب الأزمة الحالية.

  • مخزن ممتلئ بالقمح في أوكرانيا
    مخزن ممتلئ بالقمح في أوكرانيا

ونقلت وسائل إعلام عن دميتراسيفيتش قوله، في مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا صدّرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
ودعت العديد من المنظمات والهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تسمح بتصدير القمح وحبوب الزيت والأسمدة من روسيا وأوكرانيا من أجل تفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق.

المصدر: د ب أ
القمح
أوكرانيا
موسم الحصاد
إنتاج
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
الإمارات
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
اليوم 12:59
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©