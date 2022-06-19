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سيارة تقتحم طوقاً أمنياً للشرطة في الفاتيكان
حاجز أمني في المكان الذي اقتحمته السيارة في الفاتيكان
19 يونيو 2022 19:56

ذكرت تقارير إعلامية أن قوات الأمن في الفاتيكان وُضعت في حالة تأهب قصوى لفترة وجيزة، اليوم الأحد، بعد أن اقتحم رجل بسيارته طوقاً أمنياً للشرطة بالقرب من ساحة القديس بطرس.
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السائق (39 عاماً) لم يتوقف عند نقطة تفتيش بالقرب من الساحة في وقت مبكر اليوم، مما أدى إلى مطاردة قصيرة للشرطة أطلق خلالها شرطي رصاصة على إطارات السيارة الهاربة.

  • الشرطة تنتشر في مكان الحادث
    الشرطة تنتشر في مكان الحادث

بعد توقف السيارة، ألقت الشرطة القبض على السائق، مستخدمة مسدس الصعق الكهربائي في هذه العملية.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن المطاردة جرت في منطقة مزدحمة بالسياح الذين جاءوا لحضور صلاة يقيمها البابا كل يوم أحد ظهراً.
ووفقا لصحيفة "إل ميساجيرو"، فقد أطلق إنذار بالإرهاب لفترة وجيزة في الفاتيكان بسبب الحادث. وأضافت أن الحرس السويسري البابوي، وهو القوات المسلحة التابعة للفاتيكان المسؤولة عن حماية البابا وأراضي الدولة المدينة، أغلق مؤقتاً بوابة الوصول إلى الفاتيكان عندما أُطلقت الرصاصة.

المصدر: د ب أ
الفاتيكان
سيارة
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