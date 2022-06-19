الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إجلاء مئات بسبب حريق غابات قرب برلين
مروحية تصب الماء على الحريق
19 يونيو 2022 19:32

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، إجلاء مئات الأشخاص قرب العاصمة برلين بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد ودولا أوروبية أخرى.
وصرح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك أنه تم إخلاء "ثلاثة أحياء" في مدينة "تريوينبرايتزن" الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية، اليوم، أي "حوالى 700 شخص".
أتى الحريق، الذي اندلع مساء الجمعة بحسب وسائل إعلام محلية، على حوالى مئة هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية "تريوينبرايتزن" حيث يعيش ثمانية آلاف نسمة.
وكتبت رئاسة البلدية على موقع تويتر متوجهة إلى سكان الحي "نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم (...) هذا ليس اختبارا".
وتم إنشاء مساكن طوارئ في مبنى البلدية.
في 2018، شهدت هذه المنطقة حريقا التهم 400 هكتار من الغابات.
تساهم الرياح القوية خصوصا في انتشار الحريق بسرعة وتجعل عمل قوات التدخل صعباً، بحسب السلطات.
وقالت السلطات، أمس السبت، إن رقعة الحريق اتسعت "سريعا".
تقدم عدة مروحيات تابعة للشرطة الفدرالية والجيش دعما جويا لعناصر الإطفاء، وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة، وفقا لصور نشرها الجيش الألماني.
ويأتي هذا الحريق في وقت يشهد قسم من ألمانيا وأنحاء أخرى في أوروبا موجة حر استثنائية غير مسبوقة منذ أيام.

المصدر: آ ف ب
ألمانيا
برلين
حريق غابات
إجلاء
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
الإمارات
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
اليوم 12:59
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©