إجلاء مئات بسبب حريق غابات قرب برلين

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، إجلاء مئات الأشخاص قرب العاصمة برلين بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد ودولا أوروبية أخرى.

وصرح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك أنه تم إخلاء "ثلاثة أحياء" في مدينة "تريوينبرايتزن" الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية، اليوم، أي "حوالى 700 شخص".

أتى الحريق، الذي اندلع مساء الجمعة بحسب وسائل إعلام محلية، على حوالى مئة هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية "تريوينبرايتزن" حيث يعيش ثمانية آلاف نسمة.

وكتبت رئاسة البلدية على موقع تويتر متوجهة إلى سكان الحي "نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم (...) هذا ليس اختبارا".

وتم إنشاء مساكن طوارئ في مبنى البلدية.

في 2018، شهدت هذه المنطقة حريقا التهم 400 هكتار من الغابات.

تساهم الرياح القوية خصوصا في انتشار الحريق بسرعة وتجعل عمل قوات التدخل صعباً، بحسب السلطات.

وقالت السلطات، أمس السبت، إن رقعة الحريق اتسعت "سريعا".

تقدم عدة مروحيات تابعة للشرطة الفدرالية والجيش دعما جويا لعناصر الإطفاء، وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة، وفقا لصور نشرها الجيش الألماني.

ويأتي هذا الحريق في وقت يشهد قسم من ألمانيا وأنحاء أخرى في أوروبا موجة حر استثنائية غير مسبوقة منذ أيام.

المصدر: آ ف ب