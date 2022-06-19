سناتور أميركي يدلي بتصريح بشأن تنظيم الأسلحة النارية الفردية

أدلى السناتور الأميركي مايك لي، اليوم الأحد، بتصريحات بشأن تنظيم الأسلحة النارية الفردية على خلفية حوادث إطلاق النار العشوائي الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات.

وقال لي إن مواقف أعضاء الكونجرس لا تزال متباعدة إزاء أهم قضايا السلامة المتعلقة بالأسلحة النارية، والتي يجري مناقشتها حاليا في الكونجرس.

يأمل الكثير من الأميركيين في أن تتمكن الولايات المتحدة من إقرار أول تشريع اتحادي خاص بالأسلحة النارية منذ عقود.

وأضاف السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "القضية التي نواجهها هنا هي أنه ليس لدينا مشروع قانون".

وقال لي "ظللت أطلب الاطلاع على النص، وصار من الواضح أنه ليس لديهم مشروع قانون، وفي الواقع ليس هناك اتفاق بعد".

ويتعرض أعضاء الكونجرس لضغوط من أجل وضع تشريع للحد من العنف باستخدام الأسلحة النارية الفردية بعد حادثتي إطلاق نار عشوائي الشهر الماضي في متجر بقالة في بافالو بولاية نيويورك وفي مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.

وقال لي إن مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقت على سلسلة من "الوعود الواسعة النطاق للغاية، لكن لا توجد لغة (مشتركة) بشأن البنود الأكثر إثارة للجدل وتداعياتها المحتملة".

المصدر: رويترز