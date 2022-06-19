إنقاذ 108 مهاجرين قبالة جزيرة يونانية وفقدان آخرين

قال مسؤولون إن خفر السواحل اليوناني يواصل عمليات البحث عن أربعة مهاجرين مفقودين قبالة جزيرة "ميكونوس"، اليوم الأحد، بعد أن أنقذ 108 مهاجرين على متن مركب أرسل إشارة استغاثة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ورصد زورق خفر السواحل المركب على مسافة 1.8 ميل بحري جنوب شرقي "ديلوس"، وهي جزيرة صغيرة قرب "ميكونوس". وكان المركب يمتلئ بالماء وتم قطره بسلام إلى ميناء "ميكونوس".

وقال مسؤولون من خفر السواحل إن جنسيات المهاجرين لم تحدد بعد لكن من بينهم 24 امرأة و21 طفلا.

واليونان هي أحد المعابر الرئيسية لطالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. وتراجع عددهم بدرجة كبيرة منذ 2016 بعد إبرام الاتحاد الأوروبي وأنقرة لاتفاق.

المصدر: رويترز