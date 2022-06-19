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مقتل عشرات الضباط الأوكرانيين بهجوم صاروخي
آثار قصف في شرق أوكرانيا
19 يونيو 2022 17:48

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، أنه دمر مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في هجوم صاروخي وقتل «أكثر من 50» من كبار الضباط.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن هناك جنرالات بين القتلى.
يقع مركز القيادة الذي تم استهدافه في منطقة دنيبروبتروفسك، بالقرب من شيروكا داتشا.
وأضاف كوناشينكوف أنه تم قصف وحدة أوكرانية أكبر في منطقة دونيتسك بالصواريخ، ما أسفر عن سقوط نحو 300 قتيل أوكراني.
وأكدت روسيا، اليوم الأحد، أن هجومها في شرق أوكرانيا يمضي قدماً وإنها سيطرت على حي يقع على مشارف مدينة سيفيرودونتسك.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في بيان مصور، أن «الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح». وأضاف أن القوات سيطرت على حي «ميتيولكين» على الأطراف الشرقية للمدينة.

المصدر: وكالات
إيجور كوناشينكوف
قصف صاروخي
سيفيرودونيتسك
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