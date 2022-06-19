العراق يسجل إصابات بالكوليرا

أعلنت مصادر طبية عراقية، اليوم الأحد، إصابة 13 شخصاً بمرض الكوليرا في العراق، من دون تسجيل وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، في بيان: «أكد مختبر الصحة العامّة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق».

وسجلت عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقاً للبيان.

من جانبه، قال المدير العام للصحة في السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في السليمانية: «تم تسجيل 10 حالات (إصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي».

وأشار إلى وجود 56 إصابة مشتبهاً بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.

ولفت هورامي إلى «تسجيل حوالى أربعة آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية» خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال إن «الكوليرا مرض رهيب، لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة، ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة».

ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء المرض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية إلى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود «آخر موجة وبائية في العراق للعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل» إلى الجنوب من بغداد.

ويؤدي الكوليرا، الذي غالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياهاً ملوثة، إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ويصيب المرض سنوياً بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفاً و143 ألف شخص.

المصدر: آ ف ب