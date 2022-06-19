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أوكرانيا تؤكد صد هجمات في الشرق
آثار قصف في شرق أوكرانيا
19 يونيو 2022 17:10

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه صد هجمات قرب مدينة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد.
وأوضح الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك: «وحداتنا صدت الهجوم في منطقة توشكيفكا»، مضيفاً أن القوات الروسية «تراجعت وتعيد تنظيم صفوفها».
وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك، التي تضم مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك على موقع تلغرام اليوم الأحد: «في الواقع، هم يسيطرون على معظم المدينة، لكنهم لا يسيطرون عليها تماماً».
وأضاف أن القوات الروسية «تعزز صفوفها بجنود الاحتياط بشكل مستمر» وبالتالي، تدخل قوات جديدة إلى سيفيرودونيتسك والمناطق المحيطة بها.

المصدر: آ ف ب
سيفيرودونيتسك
أوكرانيا
الجيش الأوكراني
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