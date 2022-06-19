أوكرانيا تؤكد صد هجمات في الشرق

أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه صد هجمات قرب مدينة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد.

وأوضح الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك: «وحداتنا صدت الهجوم في منطقة توشكيفكا»، مضيفاً أن القوات الروسية «تراجعت وتعيد تنظيم صفوفها».

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك، التي تضم مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك على موقع تلغرام اليوم الأحد: «في الواقع، هم يسيطرون على معظم المدينة، لكنهم لا يسيطرون عليها تماماً».

وأضاف أن القوات الروسية «تعزز صفوفها بجنود الاحتياط بشكل مستمر» وبالتالي، تدخل قوات جديدة إلى سيفيرودونيتسك والمناطق المحيطة بها.

المصدر: آ ف ب