مصر.. السجن المشدد لعناصر خلية تابعة لداعش

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد خمس سنوات بحق ثلاثة عناصر ينتمون لخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقررت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون إلزام المدانين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وتتضمن القضية 17 متهماً، وفقاً لأمر الإحالة، كانت قد صدرت ضدهم جميعاً أحكام غيابية وألقي القبض على المتهمين الثلاثة وعرضوا على المحكمة التي قضت بحكمها السالف بعد إقرار المتهمين في التحقيقات بـ «اعتناقهم أفكاراً قوامها الخروج على الحاكم واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر للالتحاق بالتنظيم».

وطبقاً لأمر الإحالة، «تضمنت اعترافات المتهمين في التحقيقات تأسيس مجموعة الردع المسلحة التابعة لتنظيم داعش لتولي تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين في القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والكنائس».

المصدر: د ب أ