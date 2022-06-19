قمة ثلاثية مصرية بحرينية أردنية في شرم الشيخ

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأحد. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر، على موقع فيسبوك إن "الرئيس رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي". وأكد الرئيس السيسي "تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة".
ونقل المتحدث "أشاد ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم". وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبدالله الثاني بن الحسين أن "هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً".