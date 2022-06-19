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روسيا تواصل الهجوم في شرق أوكرانيا
دخان ينبعث إثر قصف على سيفيرودونيتسك
19 يونيو 2022 16:19

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا يمضي قدماً وإنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان مصور، أن «الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح». وأضاف أن القوات سيطرت على حي «ميتيولكين» على الأطراف الشرقية للمدينة.
ومضى يقول: «القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل ضرب الأهداف العسكرية على أراضي أوكرانيا».
وأفاد كوناشينكوف بأن صواريخ «كاليبر» طويلة المدى استهدفت مقر قيادة في منطقة دنيبروبتروفيسك، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين من وحدات منها هيئة الأركان العامة.
وقالت روسيا أيضاً إنها دمرت عشرة مدافع «هاوتزر إم777» عيار 155 مليمتراً وما يصل إلى 20 مركبة عسكرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية كانت الدول الغربية زودت كييف بها خلال الأيام العشرة الماضية.
وأكد كوناشينكوف أن صواريخ «إسكندر» قصفت محطة خاركيف لإصلاح الدبابات في أوكرانيا، فدمرت نظامين متعددين لإطلاق الصواريخ.

المصدر: رويترز
سيفيرودونيتسك
إيجور كوناشينكوف
عملية عسكرية
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