زيلينسكي واثق في النصر و"الناتو" يتوقع صراعاً طويل الأمد

بعد زيارته الجبهة الجنوبية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن معنويات قواته عالية وهي على ثقة في أنها ستنتصر على الروس في أزمة قد تستمر لسنوات وفقا لحلف شمال الأطلسي. وفي زيارة نادرة خارج كييف حيث يتحصن منذ بداية الهجوم، ذهب زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود حيث تفقد القوات المتمركزة في مكان قريب وفي منطقة أوديسا المجاورة.

وقال في مقطع فيديو عبر تلغرام لدى عودته إلى كييف "لن نمنح الجنوب لأحد وسنستعيد كل شيء وسيكون البحر أوكرانيّا".



وحذّر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أن الأزمة قد تستمر "لسنوات" وحض الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.

وأكد "علينا أن نستعد لاحتمال أن تستمر الأزمة لسنوات. علينا ألا نخفف دعمنا لأوكرانيا حتى لو كانت الأكلاف مرتفعة ليس فقط على صعيد الدعم العسكري لكن أيضا بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا".

وركزت القوات الروسية جهودها في شرق أوكرانيا وجنوبها خلال الأسابيع الأخيرة بعد فشل محاولتها للسيطرة على العاصمة كييف اثر بدء الهجوم في 24 فبراير.

وتابع زيلينسكي "الخسائر كبيرة. دمرت منازل كثيرة وتعطلت الخدمات اللوجستية المدنية وهناك مشكلات اجتماعية عدة".









المصدر: وكالات