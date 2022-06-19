الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وفاة وزير خارجية الدنمارك في حقبة الحرب الباردة
وفاة وزير خارجية الدنمارك في حقبة الحرب الباردة
19 يونيو 2022 15:12

توفي وزير الخارجية الدنماركي الأسبق أوفي إليمان جنسن عن 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن حزبه الليبرالي "فينستر" اليوم الأحد.
تولى إليمان جنسن منصب وزير الخارجية في الفترة من عام 1982 حتى 1993، خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي. كما ظل زعيما لحزبه من عام 1984 إلى 1998.

دافع إليمان-جنين عن دور قوي للدنمارك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشرع في تأسيس مجلس دول بحر البلطيق في عام 1992 مع وزير الخارجية الألماني في ذلك الوقت هانز-ديتريش جينشر.
تم نقل إليمان-جنسن ، الذي كان يعاني من مرض السرطان، إلى المستشفى في كوبنهاجن قبل أيام قليلة.

المصدر: وكالات
الدنمارك
الحرب الباردة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
الإمارات
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
اليوم 12:59
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©