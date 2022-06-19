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الرئيس الاوكراني: لن نتنازل عن الجنوب لأحد وسنستعيد كل ما يخصنا
الرئيس الاوكراني: لن نتنازل عن الجنوب لأحد وسنستعيد كل ما يخصنا
19 يونيو 2022 14:59

 تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب بلاده.
وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو الليلة الماضية، بعد فترة وجيزة من عودته من زيارة للخطوط الأمامية في الجنوب أمس، "لن نسلم الجنوب لأي شخص .. وسنستعيد كل ما يخصنا".

كما تعهد باستعادة الوصول الآمن إلى البحر.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الصادرات الغذائية من موانئها، بمجرد ضمان سلامة ذلك بمساعدة دولية.
وسيطرت القوات الروسية على مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا منذ بدء الهجوم. وأصبحت تسيطر على كامل ساحل أوكرانيا على بحر آزوف، وعلى أجزاء من ساحلها على البحر الأسود.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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