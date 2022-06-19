الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
العراق: ارتفاع الإصابات والوفيات الناجمة عن الحمى النزفية
العراق: ارتفاع الإصابات والوفيات الناجمة عن الحمى النزفية
19 يونيو 2022 13:08

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، ارتفاع الإصابات والوفيات الناجمة عن الحمى النزفية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
 
وقال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر في بيان: "إن إحصائية الإصابات بالحمى النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة".

وكانت أرقام سابقة تحدثت عن إصابة 162 شخصا، توفي من بينها 27.

وحددت وزارة الزراعة العراقية، في وقت سابق، 4 عوامل أسهمت في ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية في العراق.

 وتشمل العوامل قلة الكوادر البيطرية واستمرار ذبح الحيوانات العشوائي داخل المدن وعدم الاهتمام بنظافة الحظائر الحيوانية، فضلا عن تقليص الدوام الرسمي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

والحمى النزفية مرض معد، تتابين أعراضه خفيفة مثل الحمى والتعب إلى أخرى شديدة تهدد الحياة مثل الفشل الكلوي، وتلف جدران الأوعية الدموية.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، علما بأن الفيروسات التي تسبب الإصابة بهذا النوع من الحمى، تعيش في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية، وتشمل في الغالب البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.

المصدر: وكالات
العراق
وزارة الصحة العراقية
الحمى
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
الإمارات
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
اليوم 12:59
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©