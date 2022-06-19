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عطل كهربائي يغرق إحدى أفقر دول العالم في العتمة
عطل كهربائي يغرق إحدى أفقر دول العالم في العتمة
19 يونيو 2022 09:03

غرقت ملاوي، إحدى أفقر دول العالم، مساء السبت في العتمة بسبب عطل كهربائي كبير أدى إلى انقطاع التيار عن كل أراضي البلاد، وقف ما أعلنت الشركة الوطنية للطاقة (إسكوم) في بيان.
وأوضحت أن عطلا أصاب النظام "قرابة الساعة 18,00 السبت 18 يونيو 2022 وأدى إلى انقطاع التغذية بالكهرباء في البلاد. تُبذل جهود لاستعادة التغذية بأسرع وقت ممكن".

وتشهد البلاد منذ أشهر عدة انقطاعات كثيرة للتيار الكهربائي تمتد أحيانا إلى ثماني ساعات.
وفي نهاية يناير بقي التيار الكهربائي في ملاوي مقطوعا ثلاثة أيام جراء العاصفة الاستوائية آنا التي أسفرت عن مصرع العشرات في إفريقيا الجنوبية وتسببت بأضرار في محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في البلاد.



المصدر: وكالات
الكهرباء
انقطاع الكهرباء
ملاوي
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