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قتيلان في هجوم في جنوب رواندا
أرشيفية
19 يونيو 2022 08:53
أعلنت الشرطة الرواندية السبت مقتل شخصين وجرح ستة آخرين بعدما فتح مسلّحون النار على حافلة ركاب في جنوب البلاد.
وقالت الشرطة في بيان إن "المهاجمين قتلوا سائق الحافلة وأحد الركاب وأصابوا ستة ركاب آخرين بجروح".
المصدر: وكالات
رواندا
هجوم مسلح
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