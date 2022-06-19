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الفرنسيون يتوجهون إلى جولة ثانية من الانتخابات التشريعية
الفرنسيون يتوجهون إلى جولة ثانية من الانتخابات التشريعية
19 يونيو 2022 08:31

يتوجه الناخبون الفرنسيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في مواجهة حاسمة بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بين حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وائتلافه «معاً» و«الاتحاد الشعبي الجديد».

ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.

تفتح مراكز الاقتراع الساعة 6,00 صباحا "ت غ" وتغلق الساعة 16,00 "ت غ" باستثناء المدن الكبرى حيث مدد الموعد النهائي حتى الساعة 18,00 "ت غ"، على أن تبدأ التقديرات الأولى بالظهور تباعا.

والمنافسة في هذه الانتخابات شديدة، لكن التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية وبالتالي معرفة ما إذا كان ماكرون سيحصل على الأغلبية المطلقة أم لا، هو أمر لن يتضح قبل وقت متقدم من المساء.

المصدر: وكالات
فرنسا
إيمانويل ماكرون
ماكرون
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