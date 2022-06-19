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كوريا الشمالية تنشر فرقاً طبية لمكافحة "وباء معوي حاد"
كوريا الشمالية تنشر فرقاً طبية لمكافحة "وباء معوي حاد"
19 يونيو 2022 08:19

نشرت كوريا الشمالية فرقا طبية في مقاطعة هوانجهاي الجنوبية في جنوب غربي البلاد في محاولة للحد من انتشار مرض معوي معد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد ذكرت يوم الخميس الماضي أنه حدث تفشي "وباء معوي حاد" في مدينة هيجو في مقاطعة هوانجهاي الجنوبية بعد أكثر من شهر بقليل من التأكيد الرسمي لأول تفشي لكوفيد19- في البلاد.

وقالت الوكالة اليوم الأحد إنه تم نشر عدة فرق طبية في جنوب هوانجهاي "لتكثيف الفحوصات الطبية لجميع المواطنين" وتحديد جميع المرضى الذين يعانون من المرض. كما تم تكليف الفرق بتقديم رعاية خاصة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وقالت بيونج يانج إن أعمال تطهير مرافق الصرف الصحي والتخلص من القمامة جارية ويتم فحص مياه الشرب للتحقق من سلامتها.

ولم تتضح بعد طبيعة المرض، ولم يستبعد المراقبون احتمال تفشي التيفود أو الكوليرا في الدولة المعزولة إلى حد كبير. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة أن أكثر من 800 أسرة تأثرت بالتفشي الجديد.
وكانت كوريا الشمالية، في مايو الماضي قد أعلنت رسميا للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا عن تسجيل حالات إصابة بكوفيد 19-.

المصدر: وكالات
مرض معوي
بيونج يانج
كوريا الشمالية
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