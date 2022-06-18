مقتل وإصابة 21 جندياً بقصف «حوثي» استهدف مواقع الجيش

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية، 288 خرقاً للهدنة الأممية خلال ثلاثة أيام في مختلف جبهات القتال باليمن.

وتوزّعت الانتهاكات بين 80 خرقاً جديداً في محور «حيس» جنوب الحديدة، و65 خرقاً في جبهات محور تعز، و55 خرقاً في جبهات محور حجة، و41 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال مأرب، و36 خرقاً في محور «البرح» غرب تعز، و10 خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرق واحد في محور الضالع. وأحبط الجيش اليمني عدّة محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية مهمة في جبهتي «المشجح والكسارة» غرب مأرب.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة وبالطائرات المسيّرة المفخخة على مواقع الجيش في كافة الجبهات، نتج عنها مقتل 4 جنود وإصابة 17 آخرين.

وواصلت الميليشيات الإرهابية استحداث مرابض مدفعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها راجمات صواريخ إلى مختلف الجبهات، وتركّزت معظمها في جبهات مأرب الغربية والجنوبية.