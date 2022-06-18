الأحد 19 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأمم المتحدة تدعو إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان
الأمم المتحدة تدعو إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان
19 يونيو 2022 01:43

نيويورك (وكالات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجميع إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان، الذي حكم فيه على عنصري من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، بالسجن المؤبد عن جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن «الأمين العام غوتيريش أحيط علماً بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان فيما يخص الهجوم الذي وقع منذ 17 عاماً في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصاً وإصابة 226 آخرين بجراح»، مشيراً إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة في لبنان.

لبنان
الأمم المتحدة
رفيق الحريري
أنطونيو غوتيريش
آخر الأخبار
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
الإمارات
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
اليوم 01:44
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
الإمارات
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:44
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
الإمارات
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
اليوم 01:44
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
الإمارات
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
اليوم 01:44
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
الإمارات
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©