الأمم المتحدة تدعو إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان

نيويورك (وكالات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجميع إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان، الذي حكم فيه على عنصري من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، بالسجن المؤبد عن جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن «الأمين العام غوتيريش أحيط علماً بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان فيما يخص الهجوم الذي وقع منذ 17 عاماً في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصاً وإصابة 226 آخرين بجراح»، مشيراً إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة في لبنان.