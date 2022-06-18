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«السيادة السوداني»: لن نسمح باستمرار الفوضى في دارفور
«السيادة السوداني»: لن نسمح باستمرار الفوضى في دارفور
19 يونيو 2022 01:43

أسماء الحسيني (الخرطوم) 

شهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» أمس، مراسم توقيع اتفاق الصلح بين قبيلتي «الرزيقات والمسيرية» بـ«جبل مون» بإقليم غرب دارفور، تحت رعاية لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع.
ووفق وكالة السودان للأنباء «سونا»، أكد الجنرال خميس عبدالله أبكر رئيس اللجنة الأمنية، هدوء الأحوال الأمنية إلا من بعض الأحداث التي تحدث بين الفينة والأخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن دقلو توجه إلى ولاية غرب دارفور لحضور مراسم توقيع اتفاق الصلح،   وتفقد بعض المناطق التي تأثرت بالأحداث الأخيرة، فضلاً عن وقوفه على مجمل الأوضاع بولايات دارفور.
وطالب حميدتي بحماية الصلح بـ«الردع والتخويف»، وبسط هيبة الدولة، مطالباً بالإسراع في معالجة الصراع بين القبائل بإيجاد حل دائم وشامل في ولاية غرب دارفور.

مجلس السيادة السوداني
السودان
دارفور
محمد حمدان دقلو
حميدتي
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