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الجيش الصومالي يحرر مواقع وسط البلاد من «الشباب»
الجيش الصومالي يحرر مواقع وسط البلاد من «الشباب»
19 يونيو 2022 01:43

مقديشو (وكالات)

حرر الجيش الصومال أمس، عدة مواقع في وسط البلاد من سيطرة حركة «الشباب» الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وقال موقع «الصومال الجديد» الإخباري، إن الفرقة السابعة والعشرين التابعة للجيش الصومالي نفذت عملية عسكرية مخططاً لها في المناطق الواقعة بين بلدات «متبان ومحاس وبلدوين» في إقليم هيران بوسط الصومال. وأضاف أن الجيش الصومالي تمكن خلال العملية من السيطرة على منطقة «جرعلي» التي كانت إحدى معاقل حركة «الشباب». 
تجدر الإشارة إلى أن حركة «الشباب» الإرهابية تسيطر على أجزاء من إقليم «هيران» بولاية هيرشبيلي، وتنفذ في كثير من الأحيان تفجيرات واغتيالات في بلدوين عاصمة الإقليم. وأمس الأول، قُتل ثلاثة جنود وعدد من الإرهابيين في هجوم استمر ساعات شنّته حركة «الشباب» على منطقة «بحدو» في ولاية «غلمدغ» وسط الصومال، وفق ما أعلن قائد عسكري. وتسلّط الهجمات الإرهابية الضوء على التحديات التي تواجه الرئيس الصومالي المنتخب حديثا.

الجيش الصومالي
الصومال
القاعدة
حركة الشباب
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