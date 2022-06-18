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جولة ثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية اليوم
جولة ثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية اليوم
19 يونيو 2022 01:43

باريس (وكالات)

يتوجه الناخبون الفرنسيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في مواجهة حاسمة بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بين حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وائتلافه «معاً» و«الاتحاد الشعبي الجديد».
ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية وأنصاره من ائتلاف «معاً» آمالاً على الفوز بالأغلبية المطلقة بعد تقدمه في الجولة الأولى على التكتل المنافس.
ويضم ائتلاف «معاً» حزب الرئيس ماكرون «النهضة» وهو «الجمهورية إلى الأمام» سابقاً وحزب «مودم» وحركة «آفاق» اليمينية، حيث حصد نسبة 25.75% من الأصوات في الجولة الأولى.

فرنسا
باريس
إيمانويل ماكرون
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