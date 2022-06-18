كييف: العودة للمفاوضات مرهونة بتقدمنا عسكرياً

عواصم (وكالات)

تعتزم أوكرانيا استئناف محادثات السلام مع روسيا، بحلول نهاية أغسطس المقبل، عندما يتم تنفيذ عمليات لهجوم مضاد. وقال كبير المفاوضين عن كييف، ديفيد أراخاميا في مقابلة مع إذاعة «صوت أميركا» أمس، إن البلاد ستكون في وضع أفضل للتفاوض. وأعرب أراخاميا عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستجري عملية مع شن هجمات مضادة في أماكن مختلفة، من دون الخوض في تفاصيل.

وفي نهاية مارس الماضي، اقترحت كييف إجراء محادثات في إسطنبول، من بين أمور أخرى، للتخلي عن عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مقابل ضمانات أمنية دولية.

إلى ذلك، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة مدينة ميكولايف الواقعة على خط المواجهة في الجنوب. وفي مقطع فيديو، تم نشره على قناته على تليجرام، أمس، شوهد زيلينسكي وهو يتفقد المدينة التي دمرتها الحرب ويسلم ميداليات لحاكم المنطقة وعمدة المدينة.

أمنياً، أفادت السلطات الأوكرانية، أمس، عن معارك شرسة في قرى تقع قرب مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أسابيع، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 طائرات من دون طيار أوكرانية بالقرب من بوروفينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقال حاكم المنطقة الشرقية من لوغانسك سيرغي غايداي عبر تطبيق تليغرام: «الآن، المعارك الأشرس تدور قرب سيفيرودونيتسك، لا يسيطر الروس على كامل المدينة».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 8 طائرات من دون طيار أوكرانية بالقرب من بوروفينكا في لوهانسك وتشرنوبايفكا بمنطقة خيرسون وسخايا كامينكا ومالايا كاميشيفاخا وزابافنو في منطقة خاركيف وجولييبول في منطقة زابوروجيا.