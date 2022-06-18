العراقيون يترقبون استقراراً سياسياً وأمناً غذائياً

هدى جاسم (بغداد)

«اضطررت إلى تطليق زوجتي وترك أطفالي بسبب العوز المالي الذي أعاني منه منذ سنوات».. هكذا قال العراقي كاظم كاطع الذي يسكن مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مؤكداً أنه يخرج في الصباح الباكر من أجل الحصول على فرصة عمل مع الكثير من أقرانه بالوقوف بما يسمى «مسطر العمال».

كاطع الذي تحدث عن معاناته لـ«الاتحاد» ليس الوحيد الذي التجأ إلى قرار ترك عائلته بسبب العوز المادي، فالكثير من الشباب العراقي يعزفون عن الزواج بسبب الوضع المالي، فيما البعض تدفعه الضغوط المالية للانفصال.

وهذا ما أكدته تقارير صدرت عن مجلس القضاء الأعلى في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، حيث بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر مايو الماضي نحو 22 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها 5270 حالة، أي تسجيل أكثر 175 حالة طلاق في اليوم الواحد.

وتؤكد مصادر قضائية أن أغلب حالات الطلاق هي بسبب اقتصادي بحت.

كاطع الذي ينحدر من عائلة ذات دخل منخفض، تعتمد عائلته بشكل أساسي على مواد البطاقة التموينية، وهي حزمة مواد غذائية رئيسية، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على كافة سكان العراق، حيث بدأ توزيعها في سبتمبر 1990 تخفيفاً من عواقب الحصار الاقتصادي.

لكن كمية المواد الغذائية في الحصة بدأت بالتناقص التدريجي بعد عام 2003 حتى وصلت إلى 4 مواد رئيسة.

والحصة التموينية التي تشكل ملجأ مهماً للكثير من العوائل منخفضة الدخل باتت هي الأخرى لا تكفي لسد حاجة الفرد العراقي.

ويقول محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب لـ«الاتحاد»: إن «مواد البطاقة التموينية هي 7 مواد وجميعها من ذات منشأ عالمي وأن وزارته تعمل بشكل دقيق وواسع من أجل تأمينها وإيصالها لـ40 مليون عراقي».

وحول إمكانية توفير بعض هذه المواد من المنتج المحلي، قال حنون: «العراق بحاجة إلى طفرة سياسية وصناعية وزراعية تكفل فتح المصانع ودعم القطاع الزراعي وإصدار قرارات واجبة التنفيذ»، موضحاً أن «هناك معركة غذاء عالمية وخصوصاً معركة الحبوب، والعراق ضمن هذه الدوامة العالمية فنحن نسمع بقرارات المنتج الوطني لكنه عجز أن يواجه الأزمة».

وأكد حنون أن التجاذب السياسي يمنع الاعتماد على المنتج المحلي وتطويره وإيجاد الوسائل لدعمه، مؤكداً: «نحتاج لاستقرار سياسي ورؤية واضحة، فمعاملنا كلها ضربت وليس لدينا مصانع».

ومع تزايد معاناة العراقيين في مواجهة تدني الدخل، جاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي.

وحسب المجلس، فإن القانون يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف نسبة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للشعب والارتقاء بالمستوى المعيشي.واعتبرت وزارة التخطيط العراقية، أن إقرار قانون الأمن الغذائي سيعالج مشكلة الفقر من خلال التخصيصات المالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستبدأ قريباً بتسجيل مسح جديد للفقر بالعراق، والوقوف على مؤشراته في ظل الظروف الحالية.

وأضاف الهنداوي أن «آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق عام 2019 قبل جائحة كورونا، سجّلت نحو 22.5%»، مبيناً أنه «ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 بالمائة»، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية.