السيول تُشرّد الملايين   في بنجلاديش والهند

عواصم (وكالات)

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في سيول واسعة النطاق شمال شرق بنجلاديش والهند مما أدى إلى مقتل 59 شخصاً وتقطع السبل بنحو 6 ملايين شخص بحسب السلطات التي حذرت أمس، من أن الوضع قد يزداد سوءاً.

وذكرت السلطات في بنجلاديش أن صواعق برق أودت بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا في 8 مقاطعات منذ أمس الأول، بينما لقي 4 حتفهم جراء انهيارات أرضية، فيما تضررت منطقة سونامجانج وباتت شبه منفصلة عن باقي البلاد.

وحذرت السلطات من أن منسوب مياه العديد من أنهار بنجلاديش قد ارتفع إلى مستويات خطيرة. وفي ولاية «سام» المجاورة بشمال شرق الهند، استدعيت القوات المسلحة للمشاركة في جهود الإنقاذ بعد أن أودت انهيارات أرضية بحياة ما لا يقل عن 9 أشخاص وأدت لنزوح نحو مليونين عن منازلهم.