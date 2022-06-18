تركيا: تحييد 9 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان: إن «الجيش التركي تمكن من تحييد 9 إرهابيين في إطار عملية المخلب القفل شمالي العراق».

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية عراقية مساء أمس الأول، أن قاعدة «زيليكان» التركية شمال شرقي محافظة نينوى تعرضت لقصف بصاروخين دون وقوع إصابات. وأوضحت المصادر أن الصاروخ الأول سقط داخل القاعدة والثاني في المحيط الخارجي دون وقوع إصابات. وأمس الأول، قُتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف نفذته طائرات مسيرة تركية في كردستان العراق، وفقاً لحكومة الإقليم.

وقال منشور على صفحة جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم على «فيسبوك»، إن «طائرات من دون طيار للجيش التركي استهدفت عربة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في كلار»، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر. وكانت وزارة الدفاع التركية شنت عملية «المخلب القفل» في أبريل الماضي ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق «متينا والزاب وأفشين باسيان» شمال العراق.