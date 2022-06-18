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تدمير مستودع وقود بقصف في شرق أوكرانيا
آثار قصف في شرق أوكرانيا
19 يونيو 2022 00:25

قال رئيس الإدارة المحلية في رسالة عبر الإنترنت إن ثلاثة صواريخ دمرت مستودعا لتخزين الوقود في بلدة نوفوموسكوفسك بشرق أوكرانيا السبت.
ونشر فالنتين ريزنيتشينكو صورة لما قال إنه حريق هائل في المستودع. وتقع نوفوموسكوفسك إلى الشمال الشرقي من العاصمة الإقليمية دنيبرو.
وقال ريزنيتشينكو، في وقت لاحق إن 11 شخصا، أصيبوا وإن أحدهم في حالة حرجة.
من جهته، قال مسؤول من قادة الانفصاليين إن انفجاراً قوياً هز، اليوم السبت، منطقة بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية حيث شوهدت سحابة برتقالية اللون تتصاعد في السماء.
ونشر روديون ميروشنيك مقطع فيديو عبر تطبيق "تيليجرام" لما قال إنها السحابة.
وقال ميروشنيك إنه لا يستطيع معرفة ما إذا كان الانفجار قد وقع في المدينة أو بالقرب منها.
ويوجد في سيفيرودونيتسك، التي تشهد معارك بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أسابيع، مصنع "آزوت" للكيماويات حيث يحتمي مئات المدنيين.

المصدر: وكالات
سيفيرودونيتسك
قصف
أوكرانيا
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