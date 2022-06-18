تفاصيل مقتل الصحفي البريطاني ومرافقه في الأمازون

كشفت الشرطة البرازيلية، اليوم السبت، تفاصيل مقتل الصحفي البريطاني دوم فيليبس ومرافقه خبير السكان الأصليين برونو بيريرا.

وأفادت الشرطة أن الرجلين عثر على رفاتهما في منطقة نائية في غابات الأمازون. وأضافت أن الرجلين قتلا "بسلاح ناري".

وقالت الشرطة الفدرالية البرازيلية، في بيان، إن رفات بيريرا "من بين" تلك التي عثر عليها المحققون.

وكانت قد أعلنت، أمس الجمعة، أن أول رفات بشري دلّ عليه مشتبه فيه يعود إلى دوم فيليبس.

وأضافت، اليوم السبت، أن بيريرا أصيب بثلاث طلقات من بينها واحدة في الرأس، وأصيب فيليبس برصاصة في الصدر.

كان فيليبس (57 عاما) متعاونا مع صحيفة "ذي غارديان" وبيريرا (41 عاما) خبيرا مرموقا في شؤون الشعوب الأصلية وقتلا أثناء زيارتهما منطقة الأمازون في إطار إنجاز كتاب عن الحفاظ على البيئة.

شوهد الرجلان للمرة الأخيرة في 5 يونيو الجاري عندما استقلا قاربًا إلى "أتالايا دو نورتي" (شمال غرب) في وادي جافاري، وهي منطقة معروفة بخطورتها تشهد تهريبا للمخدرات والصيد والتعدين غير القانونيين.

وسلّم مشتبه فيه ثالث في جريمتي القتل نفسه، صباح اليوم السبت، إلى مركز أمن "أتالايا دو نورتي" في ولاية أمازوناس (غرب)، كما أعلنت الشرطة التي أوضحت أن اسمه جيفرسون دا سيلفا ليما ويعرف باسم "بيلادو دا دينها" وهو "خارج عن القانون".

ووفق كل الأدلة والشهادات، التي جمعت "كان بيلادو دا دينها في مسرح الجريمة وشارك بنشاط في القتل المزدوج"، بحسب ما قال مفوض الشرطة أليكس بيريز تيموتيو لموقع "جي1" الإخباري.

اعتقل المشتبه فيه الأول في 7 يونيو واسمه أماريلدو دا كوستا دي أوليفيرا وهو صياد يبلغ (41 عاما) ويُلقب ب"بيلادو"، وقد اعترف الثلاثاء بدفن الجثتين.

واعتقل المشتبه فيه الثاني أوسيني دا كوستا دي أوليفيرا المعروف باسم "دوس سانتوس" الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تبحث الشرطة عن مشتبه فيه رابع، وهي معلومة لم يتم تأكيدها رسميًا.