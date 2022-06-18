خبراء يوافقون على لقاحين ضد كورونا للرضّع

صوتت لجنة مستشارين للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، بالتوصية بلقاحين مضادين لـ«كوفيد-19» للأطفال الصغار من سن ستة أشهر.

ويرجح هذا التصويت إمكانية طرح اللقاحين في أنحاء الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

يحتاج التصويت، الذي يوصي باستعمال اللقاحين، والذي وافق خلاله جميع أعضاء لجنة المستشارين وعدهم 12 على التوصية، إلى توقيع مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي لتبدأ الحكومة الأميركية في طرح اللقاحين للأطفال من سن خمس سنوات فأقل.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية باستخدام لقاح شركة "موديرنا" للأطفال من سن ستة أشهر إلى خمس سنوات ولقاح "فايزر-بيونتك" للأطفال من سن ستة أشهر حتى أربع سنوات. ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن خمس سنوات.

وقالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد التصويت "هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك... أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة".

وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرح اللقاحين للأطفال الأقل من خمس سنوات الأسبوع المقبل.

وقال بايدن، في بيان أمس الجمعة "سنبدأ في شحن ملايين الجرعات من اللقاحين للأطفال إلى آلاف الأماكن التي يعرفها الآباء ويثقون بها، ومن بينها مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات".

وأضاف "مع تسليم الجرعات، سيكون الآباء قادرين على تحديد مواعيد التطعيمات لأطفالهم في الأسبوع المقبل مع تزايد المواعيد خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

يتوق كثير من الآباء في الولايات المتحدة إلى تطعيم أطفالهم.

المصدر: رويترز