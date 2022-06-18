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ألمانيا تريد تسهيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني أولاف شولتس
18 يونيو 2022 22:53

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاحات في الاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل قبول أعضاء جدد في التكتل.
وقال شولتس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الاتحاد لا ينبغي أن يكون مستعداً فقط لاستقبال المرشحين للانضمام، ولكن أيضاً على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يكون مستعداً لتوسيع دائرته.
وأضاف شولتس أنه من أجل ذلك "يجب أن يحدث الاتحاد هياكله وعمليات صنع القرار فيه. فلن يكون من الممكن دائما اتخاذ قرار بالإجماع في كل شيء، بل يجب أن يتخذ الاتحاد قراره بالإجماع اليوم على عدم إمكانية الاستمرار في ذلك".
وأوضح أنه يعتزم التحدث عن ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.
ويبحث رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في التكتل، البالغ عددها 27 دولة، خلال القمة طلبات العضوية الخاصة بأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا.
أوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي بإعلان أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين رسميا.
ولا يمكن منح حالة الدولة المرشحة إلا بالتصويت بالإجماع.
كانت هناك مناقشات في الاتحاد الأوروبي حول تخفيف مبدأ الإجماع لفترة طويلة.
إلا أن المشكلة تظل في أنه يتعين على رؤساء الدول والحكومات اتخاذ قرار بالإجماع بشأن الإصلاح المناسب لهذا البند.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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