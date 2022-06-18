إرهابيون ينفذون مجزرة في نيجيريا

نفذ إرهابيون مجزرة بحق مدنيين أبرياء، اليوم السبت، في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر.

كان الضحايا، وهم تسعة رجال وامرأة، يجمعون الخردة من بقايا سيارات محروقة في قرية "غوني كورمي" قرب بلدة "باما" عندما هاجمهم عناصر مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال باباكورا كولو، القيادي في قوات محلية "قتل العشرة جميعاً بالرصاص"، مضيفاً "كان الضحايا في القرية للبحث عن الخردة عندما اصطدموا بالإرهابيين".

وعثرت القوة المدنية على الجثث ونقلتها إلى "باما"، بحسب إبراهيم ليمان، وهو عنصر في قوات في المنطقة أكد حصيلة الضحايا.

واستهدف الإرهابيون، في الآونة الأخيرة، المدنيين الذين يجمعون الخردة بعد اتهامهم بالتجسس لصالح الجيش.

وأصبح تنظيم داعش الإرهابي، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام الإرهابية عام 2016، التهديد الأساسي في شمال شرق نيجيريا.

كما هاجم مسلحو التنظيم المتطرف، في وقت متأخر الجمعة، بلدة "مونغونو"، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال من القوات المحلية واختطاف ثلاثة مدنيين، وفقا لمصادر أمنية وعمال إغاثة.

وأسفرت أعمال الإرهاب عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليونين في شمال شرق البلاد منذ عام 2009، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: آ ف ب