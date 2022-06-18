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انفجار قوي يهز مدينة في شرق أوكرانيا
دخان يتصاعد من مصنع في مدينة سيفيرودونيتسك إثر قصف
18 يونيو 2022 22:41

قال مسؤول من قادة الانفصاليين إن انفجاراً قوياً هز، اليوم السبت، منطقة بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية حيث شوهدت سحابة برتقالية اللون تتصاعد في السماء.
ونشر روديون ميروشنيك، المسؤول في الإدارة الانفصالية، مقطع فيديو عبر تطبيق "تيليجرام" لما قال إنها السحابة.
وقال ميروشنيك إنه لا يستطيع معرفة ما إذا كان الانفجار قد وقع في المدينة أو بالقرب منها.
ويوجد في سيفيرودونيتسك، التي تشهد معارك بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أسابيع، مصنع آزوت للكيماويات حيث يحتمي مئات المدنيين.
بدوره، قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية، اليوم السبت، إن روسيا بدأت إرسال عدد كبير من قوات الاحتياط إلى سيفيرودونيتسك من مناطق قتال أخرى.
وأضاف غايداي للتلفزيون الأوكراني "اليوم أو غداً أو بعد غد، سيدفعون بكل قوات الاحتياط لديهم... عدد كبير منهم هناك بالفعل، ويشكلون الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على (مكاسبهم)".
وقال إن القوات الروسية سيطرت بالفعل على معظم أنحاء المدينة، لكن ليس كلها.

 

المصدر: آ ف ب
سيفيرودونيتسك
قصف
انفجار
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