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قتيلان بهجوم على معبد للسيخ في كابول
آثار الهجوم على المعبد في كابول
18 يونيو 2022 22:01

قال مسؤولون إن هجوماً على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة.
وعرضت قناة "طلوع" المحلية لقطات لدخان متصاعد من المنطقة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن المهاجمين استخدموا سيارة ملغومة لكنها انفجرت قبل بلوغ هدفها، مضيفاً أن السلطات تقوم بتأمين المكان.
وقال جورنام سينغ المسؤول في المعبد "كان هناك نحو 30 شخصاً داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى".
وذكر متحدث باسم قائد شرطة كابول أن قواته سيطرت على المنطقة وأخلتها من المهاجمين، مضيفاً أن واحداً من السيخ قُتل في الهجوم في حين لقي شخص آخر حتفه أثناء عملية تأمين المنطقة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
ووقعت هجمات في الأشهر الأخيرة أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن بعضها.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في بيان، إنه لا بد من حماية الأقليات في البلاد.
ويمثل السيخ أقلية دينية صغيرة في أفغانستان.

المصدر: رويترز
أفغانستان
كابول
كابل
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السيخ
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