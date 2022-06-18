الجزائر وفرنسا تريدان تعميق علاقاتهما

أعرب الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن رغبتهما في "تعميق" العلاقات بين البلدين.

وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيسين تناولا، خلال مكالمة هاتفية "العلاقات الثنائية، مؤكدّيْنِ عزمهما على تعميقها... لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة".

كما تناول تبون وماكرون "عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك".

تأتي المكالمة عشية الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية الفرنسية التي يسعى ماكرون إلى أن تمكنه من الحصول على أغلبية نيابية.

كان الرئيس الجزائري قد هنأ إيمانويل ماكرون نهاية أبريل بتجديد انتخابه ودعاه إلى زيارة الجزائر لتعزيز العلاقات بعد بعض الخلافات بين البلدين.

تحاول فرنسا والجزائر منذ أشهر إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد طي تلك الصفحة.

المصدر: آ ف ب