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«الصحة العالمية» تصدر قراراً مهماً بشأن جدري القردة
عينات لفحص جدري القردة
18 يونيو 2022 20:01

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، قراراً مهما بشأن مرض جدري القردة.
وألغت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، التمييز بين الدول بناءً على توطن جدري القردة فيها في الإحصاء المتعلق بهذا المرض، من أجل «توحيد» استجابة أفضل للفيروس.
والفيروس، الذي ينتشر عادة في وسط وغرب أفريقيا، بات موجوداً الآن في عدة قارات.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في رسالة إخبارية مؤرخة في 17 يونيو الجاري وأرسلت اليوم السبت إلى وسائل الإعلام «نلغي التمييز بين البلدان بالنظر إلى توطن المرض فيها، ونتعامل مع البلدان في وقت واحد عندما يكون ذلك ممكنًا، لينعكس ذلك على الاستجابة الموحدة المطلوبة».
وأضافت المنظمة أنه بين مطلع يناير و15 يونيو «أبلغت منظمة الصحة العالمية في 42 دولة بتسجيل ما مجموعه 2103 إصابات مؤكدة ومشتبه بها وحالة وفاة واحدة».
في 23 يونيو الجاري، ستحدد منظمة الصحة العالمية، إن كانت ستصنّف تفشي جدري القردة عالمياً على أنه «حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقاً دولياً»، وهو الإنذار الأعلى الذي يمكن أن تطلقه.
تعد أوروبا، التي لم يكن المرض مستوطنا فيها، مركز انتشار الفيروس، مع 1773 إصابة مؤكدة، أي 84% من إجمالي عدد الإصابات في العالم، تليها القارة الأميركية (245 إصابة، 12%) ثم أفريقيا (64 إصابة، 3%) ودول شرق البحر الأبيض المتوسط (14 إصابة) وغرب المحيط الهادئ (7 إصابات). ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى، بحسب منظمة الصحة.
واعتبرت المنظمة أن ظهور الفيروس يدل على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت، لكن لم يتم رصد انتقاله. وأشارت إلى أنه «قد يعود إلى عام 2017».
منذ عام 2017، رصد بالفعل عدد قليل من الإصابات المستوردة، لا سيما من نيجيريا، بشكل متفرق في بلدان عدة.
ولم تسافر الغالبية العظمى من المصابين بالفيروس إلى البلدان الأفريقية حيث كان الفيروس متوطنًا.
وهذا المرض، المعروف منذ 1970، من عائلة الجدري الذي قضي عليه قبل نحو أربعين عامًا لكنه أقل خطورة منه. وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة.

المصدر: آ ف ب
جدري القرود
منظمة الصحة العالمية
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