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البريطانيون يحتجون على غلاء تكاليف المعيشة
بريطانيون يحتجون على غلاء المعيشة أمام البرلمان
18 يونيو 2022 19:27

تجمع الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجا على غلاء تكاليف المعيشة.
وطالب المحتجون بتحرك من الحكومة البريطانية لحل أزمة الغلاء.  
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الحشود بدأت مسيرة من شارع "بورتلاند بليس" إلى ميدان البرلمان الساعة 12 ظهرا من أجل تنفيذ وقفة احتجاجية.
من بين المتحدثين فرانسز اوجرادي، الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية الذي ينظم الفعالية.
ويقول مؤتمر النقابات العمالية إن بحثه يشير إلى أن العاملين خسروا نحو 20 ألف جنيه استرليني (24 ألفا و450 دولارا أميركيا) منذ 2008 لأن الأجور لم تساير التضخم.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
احتجاجات
غلاء المعيشة
التضخم
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