روسيا تقصف مدافع أميركية متطورة تستخدمها أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أطلقت صواريخ على مواقع للمدفعية الأوكرانية في منطقة دونيتسك، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية أطلقت صواريخ "جو-أرض" على 12 موقعاً لوحدات أوكرانية مزودة بمدافع "هاوتزر إم-777" الأميركية وأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق "جراد" في منطقة دونيتسك تستخدمها القوات الأوكرانية.

وأضاف أن الطيران الروسي نفذ 62 ضربة، أمس الجمعة، على مواقع أوكرانية ومخازن ذخيرة بما في ذلك في منطقة خاركيف وبالقرب من مدينة ليسيتشانسك في لوهانسك.

وقال حاكم إقليمي، إن ضاحية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، تعرضت لقصف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وأصابت مبنى بلدية وأدت إلى اندلاع حريق في مبنى سكني ولكن دون سقوط ضحايا.

من جهة أخرى، تتواصل المعارك في مدينة سيفيرودونتسك الصناعية.

المصدر: وكالات