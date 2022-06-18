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إسبانيا تكافح حرائق غابات وسط موجة حر قياسي
طائرة تصب الماء لإطفاء حرائق غابات في إسبانيا
18 يونيو 2022 18:07

واصل رجال الإطفاء الكفاح للسيطرة على حرائق غابات محتدمة في عدة مناطق من إسبانيا، اليوم السبت، وسط جفاف ورياح في الوقت الذي أدت فيه موجة حارة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من مستويات قياسية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد تتجه، اليوم، نحو تسجيل أعلى درجات حرارة تشهدها في أوائل الصيف منذ عشرات السنين، مع توقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية في سرقسطة في الشمال الشرقي ومنطقتي نافارا ولاريوخا في شمال البلاد.

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كانت منطقتا سمورة، الواقعة قرب الحدود مع البرتغال، وكاتالونيا في الشرق من بين أكثر المناطق تضرراً من حرائق الغابات.
ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.
وقالت الحكومة الإقليمية في قشتالة وليون حيث تقع سمورة إن ما يقرب من 20 ألف هكتار من الأراضي احترقت في سلسلة جبال "سييرا دي لا كوليبرا" وإن الحرائق "ما زالت مستعرة".
وقال رجال الإطفاء في كاتالونيا إنهم يتوقعون أن يكون اليوم السبت "صعبا" بسبب "ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وهبوب رياح جنوبية قوية".

المصدر: آ ف ب
إسبانيا
حرائق غابات
موجة حر
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