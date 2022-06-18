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الرئيس التونسي يتسلم مشروع الدستور الجديد يوم الاثنين
قيس سعيد، الرئيس التونسي
18 يونيو 2022 17:50

قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، اليوم السبت، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد يوم الاثنين 20 يونيو.
وأضاف الصادق بلعيد، أستاذ القانون السابق الذي كلف برئاسة لجنة لإعادة كتابة «دستور جديد لجمهورية جديدة»، إن «دستور قرطاج سيكون ديمقراطياً».
وأوضح بلعيد، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة للحوار الوطني اليوم «سيقدم الدستور المبادئ العامة ولكن سيتعين على التونسيين أن يشمروا عن سواعدهم لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع التونسي». 
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
 وأكد بلعيد «النظام الحالي فشل. لا نريد نظاما رئاسيا ولا برلمانيا. نريد نظاما سياسيا يدفع اقتصاد البلاد. سيكون نظاما تونسيا صميما».
وأشار إلى أن هذا الدستور الجديد سيتضمن بابا لأسس النهوض الاقتصادي. وتابع رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تعد الأولى في الدساتير المقارنة، حيث سيجري وضع هذا الباب الخاص بالمسألة الاقتصادية مباشرة بعد التوطئة.

المصدر: رويترز
قيس سعيد
الدستور
لجنة صياغة
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