الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاماً لروسيا بشأن المجاعة

اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

ستكون هذه التهديدات، التي يواجهها الأمن الغذائي، محور مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ.

أكد بوريل، في مقال نشره على مدونته الرسمية «نحن على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة لمنع أي تأثير غير مرغوب فيه لعقوباتنا على الأمن الغذاء العالمي».

واعتبر أن «روسيا عرقلت شحنات الحبوب والأسمدة القادمة من أوكرانيا».

وأوضح أن العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي «لا تمنع روسيا من تصدير المنتجات الزراعية والبذور، ولا من شرائها، بشرط عدم انخراط الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات» في هذه العمليات.

ونبه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أنه «من الضروري السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية بحراً. إننا نعمل بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة ونأمل التوصل إلى حل في الأيام المقبلة. وعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى كارثة غذائية عالمية».

المصدر: آ ف ب