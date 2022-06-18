جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه واثق من شرعية خطة حكومته لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن منعت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أول رحلة جوية في آخر دقيقة.

وأصدرت المحكمة أمراً يوم الثلاثاء بوقف الترحيل المقرر لحفنة من المهاجرين كانوا على متن الطائرة، وهو ما وصفه جونسون بأنه «عقبة غريبة في اللحظة الأخيرة».

وأضاف جونسون للصحفيين: «كل محاكم هذا البلد رأت عدم وجود عقبة ولم تحكم أي محكمة في هذا البلد بعدم دستورية هذه السياسة وهو أمر مشجع للغاية«.

وأوضح:«نحن على ثقة جداً من شرعية ودستورية ما نقوم به وسنواصل هذه السياسة».

وتصدت الحكومة لسلسلة من الطعون القانونية في محاكم لندن بهدف منعها من المضي قدماً.

وتقول بريطانيا إن الاتفاق المبرم مع رواندا، والذي تبلغ تكلفته 120 مليون جنيه إسترليني (147 مليون دولار أميركي) سيوقف تدفق الرحلات الخطرة عبر القنال الإنجليزي ويقوض نشاط شبكات تهريب البشر.

المصدر: رويترز