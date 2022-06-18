اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا

شب حريق في محطة طاقة فرعية كبرى للطاقة بجنوب مدينة سيدني الأسترالية، حيث أعلن جهاز الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز وقوع انفجارات عدة صباح اليوم السبت.

وهرعت فرق الإطفاء لاحتواء النيران عقب تلقيها بلاغات طارئة بوجود أعمدة كبيرة من الدخان وانفجارات بالموقع.

وقالت شركة الطاقة والغاز "إنرجي أستراليا" إن عطلا ميكانيكيا بأحد المحولات المهجورة في محطة دابتو الفرعية "أسفر عن حريق نفط".

وأضافت الشركة في بيان أن محطة توليد الكهرباء تالاوارا التي تعمل بالغاز لا تقع في نفس الموقع.

وجرى غلق محطة تالاوارا بسبب الحريق لنحو ساعتين ولكن توليد الطاقة في المنطقة لم يتأثر. ولم يصب أحد بأذى، ولكن تحتم إجلاء أحد الأشخاص.

وقالت شركة ترانسجريد، المشغلة للمحطة الفرعية، إن الدخان المتصاعد ليس ساما وسوف يستمر لفترة.

ودعت أجهزة الطوارئ الجمهور إلى البقاء بعيدا عن موقع الحريق وغلق الأبواب والنوافذ في القرى المحيطة حتى تتحسن جودة الهواء.