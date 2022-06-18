ألمانيا تعتزم تسليح أوكرانيا لأجل معركة دونباس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن شحنات الأسلحة الثقيلة التي تعهدت بها بلاده ستصل إلى أوكرانيا في الوقت المناسب لدعمها في مواجهة الهجوم الروسي في منطقة دونباس.

وقال شولتس في مقابلة تلفزيونية أجرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) باللغة الإنجليزية، رداً على سؤال حول هذا الشأن: «ستصل (الأسلحة) في الوقت المحدد».

وذكر شولتس أن قطاع صناعة الأسلحة في ألمانيا يعمل على ضمان تسليم الأسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن يتم تدريب الجنود الأوكرانيين على الأنظمة الحديثة، وقال: «لا يمكنك استخدام الأسلحة من دون تدريب».

وأشار المستشار الألماني إلى أن المدفعية ضرورية الآن، على وجه الخصوص في ظل القتال الضخم بشرق أوكرانيا، مؤكداً أهمية أن تتمكن أوكرانيا من محاربة الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات.

وتعهدت الحكومة الألمانية بتقديم سبعة مدافع «هاوتزر» ذاتية الدفع، وثلاث قاذفات صواريخ متعددة، وحوالي 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز «جيبارد» ونظام دفاع صاروخي من طراز «إيريس-تي».