المستشار الألماني يتعهد بتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لأوكرانيا بتقديم مزيد من المساعدات لكييف لمواجهة الحرب الروسية على البلاد.

وقال شولتس في أول رسالة أسبوعية له عبر الفيديو اليوم السبت: «سنواصل توفير الموارد المالية. سوف نساعد في إعادة البناء. سنواصل تسليم الأسلحة الضرورية للدفاع عن استقلال أوكرانيا».

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، سيتم نشر مقطع فيديو لشولتس حول موضوع رئيسي بصفة أسبوعية، تحت اسم «ميثاق المستشار».

وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل تبث رسالة أسبوعية عبر الفيديو كل يوم سبت.

وقال شولتس، إن الكثير من الناس فقدوا أرواحهم، كما تم تدمير منازل كثيرة، والعديد من البلدات والقرى، وأضاف: «جلست في قطار في بولندا مع رئيس الوزراء الإيطالي (ماريو) دراجي والرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون وسافرت إلى كييف. نظرنا إلى الدمار في إيربين بالقرب من كييف. مفزع».

يُذكر أن شولتس زار كييف الخميس الماضي.