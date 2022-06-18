أوكرانيا تعتزم استئناف المحادثات مع روسيا أغسطس المقبل

تعتزم أوكرانيا استئناف محادثات السلام مع روسيا، بحلول نهاية أغسطس المقبل، عندما يتم تنفيذ عمليات لهجوم مضاد.

وقال كبير المفاوضين عن كييف، دافيد أراخاميا في مقابلة مع إذاعة «صوت أميركا» اليوم السبت إن البلاد ستكون في وضع أفضل للتفاوض.

وأعرب أراخاميا عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستجري عملية مع شن هجمات مضادة في أماكن مختلفة، من دون الخوض في تفاصيل.

ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، توقفت مفاوضات السلام.

يذكر أنه في نهاية مارس الماضي، اقترحت كييف إجراء محادثات في إسطنبول، بين أمور أخرى، للتخلي عن عضوية حلف شمال الأطلسي(ناتو)، مقابل ضمانات أمنية دولية.

ومع ذلك، تطالب روسيا بنزع السلاح من جارتها والتخلي عن الأراضي، بما في ذلك منطقتي «دونتسك» و«لوهانسك» شرقي البلاد.