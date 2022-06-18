الأحد 19 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بولندا تطالب بعقوبات جديدة على روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي
بولندا تطالب بعقوبات جديدة على روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي
18 يونيو 2022 09:13

 تطالب الحكومة البولندية بفرض إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا لإبقاء الضغط الاقتصادي على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج بعد غد الاثنين "من وجهة نظرنا، يجب فرض حزمة سابعة من العقوبات في أسرع وقت ممكن. يجب أن نواصل الضغط".
وأضاف جاسيندا "سوف نمضى قدما في هذا الأمر، نحظى بتأييد شركاءنا بالبلطيق ونأمل أن يوافق الأوروبيون الآخرون أيضا على فرض عقوبات أكثر صرامة".

المصدر: د ب أ
بولندا
أوكرانيا
روسيا
آخر الأخبار
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
الإمارات
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
اليوم 01:44
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
الإمارات
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:44
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
الإمارات
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
اليوم 01:44
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
الإمارات
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
اليوم 01:44
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
الإمارات
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©